China, um país que parece desconhecer a inflação

Ao contrário da generalidade dos países, a economia da China quase desconhece a inflação. À medida que abandona a política de zero Covid, a segunda economia mundial parece relativamente imune às consequências da guerra da Ucrânia que fizeram dispara a alta dos preços dos alimentos e da energia. Esta semana, o gabinete de estatísticas chinês revelou uma descida acentuada da inflação para 1% em fevereiro, menos de metade dos 2,1% registados em janeiro. São números que poderão suscitar alguma inveja à Europa, onde a média da zona euro é de 8,5% e mesmo ao Estados Unidos, onde os últimos dados conhecidos são os 6,4% observados em janeiro.

A redução para 1% surpreendeu os analistas ao ficar bastante longe dos 1,7% previstos por um grupo de economistas reunido pelo Wall Street Journal, citado pela Quartz. O jornal económico francês La Tribune, salienta que a descida do índice de preços no consumidor era esperada, mas ficou muito além dos 1,9% adiantados pelos economistas da Bloomberg.

A descida da inflação deve-se à tradicional “quebra da procura dos consumidores após os festejos do Ano Novo chinês”, explica Dong Lijuan, uma responsável do gabinete nacional de estatísticas chinês. Dong destacou também a diferença de datas na celebração da principal festa das famílias chinesas, que calhou, em 2022, em fevereiro e, este ano, em janeiro, como um dos fatores que explicam a súbita desaceleração do índice de preços no consumidor. Uma vez que impede uma comparação real com 2022.

Efeitos da Ucrânia poupam China

Já quanto ao aumento dos bens alimentares, os dados revelados esta semana dão conta de um aumento de 2,6%, muito longe do que acontece na Europa, onde são a principal causa da subida de inflação. Os analistas destacam também que apesar do disparo registado nos preços das matéria primas a nível mundial, a China parece relativamente poupada pelo aumento deste produtos e pela consequência da invasão russa na Ucrânia.

“Acreditamos que a inflação voltará a subir nos próximos meses devido aos efeitos da reabertura (após a política zero Covid). Mas é pouco provável que atinja os níveis observados noutras economias”, lê-se numa nota dos consultores Capital Economics, citada pelas agências internacionais.

O nível de inflação de fevereiro “deixa-me perplexo, porque contradiz os dados que sugerem uma retoma bastante forte da procura interna”, considera o economista, do escritório Pinpoint Asset Management.

O índice de preços na produção, que mede custos das mercadorias à saída das fábrica , caiu 1,4%, em fevereiro, em relação ao mesmo período do ano anterior, contra 1,3% esperado pelos analistas. Uma descida que ocorre pelo quinto mês consecutivo, nota o gabinete de estatísticas chinês.