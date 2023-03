Volume de negócios da Nestlé Portugal sobe 8,3% para 677 milhões de euros em 2022

A faturação da Nestlé Portugal totalizou 677 milhões de euros em 2022, uma subida homóloga de 8,3%, anunciou esta sexta-feira, 10 de março, a marca, na celebração do seu 100.º aniversário.

"As vendas alcançaram 677 milhões de euros, 52 milhões de euros mais do que em 2021, o que pressupõe um crescimento de 8,3%", afirmou a diretora financeira da Nestlé Portugal, Silvia Balcells, que falava em conferência de imprensa, na sede da empresa, em Lisboa.

Neste resultado incluem-se também as exportações no valor de 125 milhões de euros.

Silvia Balcells assinalou que 2022 foi um ano "complicado para as famílias, comunidades e também para as empresas".

Assim, a empresa reduziu a sua rentabilidade, em linha com os resultados do grupo na Europa.

"2022 foi um ano marcado pelo regresso das nossas pessoas ao escritório. Focámo-nos em alavancar formas flexíveis de trabalho e iniciativas na área da saúde e bem-estar", sublinhou a diretora ibérica de Recursos Humanos da Nestlé, Maria do Rosário Vilhena.

A empresa lançou também iniciativas na área da nutrição, saúde mental e literacia financeira, tendo também por objetivo "atrair e reter talento", e procedeu ao aumento do salário base de todos os colaboradores e à revisão de alguns subsídios.

Neste ano, a empresa disponibilizou estágios e contratos a 430 jovens.

A Nestlé Portugal conta agora com 2484 colaboradores de 52 nacionalidades.

Nas posições de liderança, contabilizam-se 49% de mulheres e 51% de homens.

Compras locais chegam a 50%

Conforme adiantou, em comunicado, em 2022, a Nestlé comprou localmente mais de 50% das suas necessidades totais de matérias-primas, materiais de embalagens e serviços, no valor de 140 milhões de euros.

Entre os seus fornecedores, contabilizam-se 900 empresas nacionais.

No âmbito do programa, "Nestlé por Crianças Mais Saudáveis", a empresa esteve presente em 1446 escolas dos ensinos pré-escolas e de primeiro ciclo, abrangendo 156.500 crianças no ano letivo 2021/2022.

Presente na mesma sessão, o diretor de comunicação da Nestlé Portugal, Gonçalo Granado, disse que, em 10 anos, o consumo de água nas fábricas foi reduzido em 72% e as emissões de dióxido de carbono em 47%.

"Continuámos a transformar a nossa frota automóvel para eletrónica e queremos chegar aos 100% de frota eletrónica em 2024", acrescentou.

A quase totalidade (95%) das embalagens da Nestlé vendidas em Portugal é pronta para ser reciclada.

Numa altura em que a marca celebra o seu 100.º aniversário, a diretora-geral da Nestlé Portugal, Anna Lenz, recordou que foi a 10 de março de 1923 que Egas Moniz e mais 49 sócios fundaram a Sociedade de Produtos Lácteos, considerado o embrião da Nestlé Portugal.

"A Nestlé é uma empresa com um grande passado, mas também virada para o futuro. Em 2023, queremos continar a crescer em valor económico, com base numa gestão eficaz do nosso portfólio", referiu.

Anna Lenz avançou ainda que a empresa quer impulsionar o investimento em novos produtos, "mantendo o ritmo e foco em inovação".

A Nestlé detém marcas como a Friskies, KitKat, Mocambo, Sical, Purina, Nescafé, Nestum e Cerelac.