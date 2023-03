Produção na construção sobe 2,2% em janeiro

O índice de produção na construção aumentou 2,2% em janeiro, mais 1,6 pontos percentuais (p.p.) que em dezembro, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira.

Por setor, a construção de edifícios acelerou 1,7 p.p., para um crescimento de 3,1% em janeiro. Por sua vez a engenharia civil cresceu 0,9%, o que compara com uma queda de 0,6% em dezembro.

Quanto aos índices de emprego e de remunerações apresentaram variações homólogas de 2,5% e 10,6%

(2,2% e 5,8% em dezembro). De acordo com o gabinete estatístico, “a atualização do salário mínimo em janeiro, com um aumento de 7,8%, terá influenciado significativamente a evolução das remunerações neste período”.

Face a dezembro, as taxas de variação mensal do emprego e das remunerações situaram-se em 1% e -16,2%, respetivamente.