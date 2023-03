PIB do Reino Unido cresce 0,3% em janeiro, acima das expectativas dos analistas

O produto interno bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,3% em janeiro, contra com um declínio de 0,5% em dezembro passado, acima das expectativas dos analistas, anunciou esta sexta-feira, 10 de janeiro, pelo Office for National Statistics (ONS).

O maior impulso foi do setor dos serviços, que cresceu 0,5% em janeiro, depois de ter caído 0,8% no mês anterior, com as maiores contribuições para o crescimento provenientes da educação, saúde e atividades sociais, bem como das artes, entretenimento e atividades recreativas, disse o ONS.

A produção caiu 0,3% em janeiro, depois de um crescimento de 0,3% em dezembro de 2022, enquanto o setor da construção recuou 1,7% no primeiro mês deste ano, após ter permanecido estável em dezembro do ano passado.

O diretor de estatísticas económicas do ONS, Darren Morgan, disse que embora "a economia tenha recuperado parcialmente em janeiro da grande queda verificada em dezembro", "nos últimos três meses e mesmo nos últimos 12 meses, mostrou um crescimento zero".

Os resultados do crescimento divulgados hoje dissipam os receios de que o Reino Unido possa estar em recessão no primeiro trimestre de 2023, e surge nas vésperas do ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, apresentar a proposta de orçamento de Estado na próxima quarta-feira.

Hoje Hunt disse que "face aos graves desafios globais, a economia do Reino Unido tem-se mostrado mais resistente do que muitos esperavam", embora tenha sublinhado que ainda há "um longo caminho a percorrer".

A porta-voz do Partido Trabalhista, Rachel Reeves, criticou o facto de a economia nacional mal ter avançado "polegada a polegada" com o Governo conservador.