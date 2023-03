Crescimento do volume de negócios nos serviços abranda para 12,6% em janeiro

O volume de negócios nos serviços cresceu, em janeiro, 12,6%, em termos nominais - isto é, sem tomar em conta os efeitos da inflação - face ao mês homólogo, divulgou esta sexta-feira, 10 de março, o Instituto Nacional de Estatística (INE). A variação homóloga de janeiro é um abrandamento e 6,6 pontos percentuais face à do mês anterior: em dezembro de 2022 a taxa de crescimento do índice fora de 19,2%. A variação mensal foi de -2,5% em janeiro.



O índice de volume de negócios nos serviços não ajustado de sazonalidade e de efeitos de calendário cresceu 14,5% em janeiro face ao mês homólogo, quando em dezembro registou-se uma subida de 16,6%.



As secções que mais contribuíram para a variação positiva do índice geral foram a de “comércio por grosso; reparação de veículos automóveis e motociclos” (5,3 pontos percentuais da taxa geral), “alojamento, restauração e similares” (2,8 pontos percentuais), e “transportes e armazenagem” (2,5 pontos percentuais).

O “comércio por grosso; reparação de veículos automóveis e motociclos” registou uma desaceleração para uma variação homóloga de 9%, com os subgrupos de “comércio por grosso” a aumentar 6,3% e “comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos” a subir 18,8%.



No “alojamento, restauração e similares”, a variação foi de 37,9% em janeiro, face a 31,7% em dezembro. As subsecções “alojamento” e “restauração e similares” registaram variações de 82,7% e 27,2%, respetivamente.

No segmento dos “transportes e armazenagem”, a variação de janeiro foi de 19,5%, destacando-se os “transportes aéreos”, que registaram uma variação homóloga de 64,9%.

Segundo o INE, os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário, cresceram em janeiro, face ao mês homólogo, 4,9%, 12,9% e 7,7%, respetivamente.