Bruxelas avisa que é tempo de acabar com a maioria dos apoios extraordinários

Com a economia europeia a crescer e um cenário que afinal não é de recessão, nem tão mau quanto se pensava há uns meses, Bruxelas dá as orientações para os orçamentos do próximo ano e diz que é tempo de fechar a torneira dos apoios extraordinários.

"Com os preços da energia a diminuir, devemos começar a retirar a maioria das medidas de apoio, a começar pelas que são menos direcionadas (às empresas, famílias e setores que mais precisam)", afirmou esta quarta-feira o Vice-Presidente Executivo da Comissão Europeia. Diz Valdis Dombrovkis que "o tempo dos estímulos orçamentais massivos já passou" e que é preciso "de mudar o foco e olhar para o futuro".

No ano passado, a Comissão tinha já recomendado que os governos fossem mais seletivos nos apoios. Nas contas da Comissão, de um modo geral, se em 2022 as medidas extraordinárias se tivessem focado apenas "nos 40% da população que mais precisa", as medidas teriam custado aos cofres públicos "0,3% do Produto Interno Bruto em vez de 1,2%".

Agora, a mensagem ganha novo impulso, numa altura em que Bruxelas confirma o regresso das regras orçamentais em janeiro de 2024, congeladas desde março de 2020 por causa da pandemia. Deviam ter regressado em 2023, mas a guerra na Ucrânia fez disparar os preços da energia e a inflação, mantendo as polémicas regras do défice e da dívida suspensas.

Regras regressão com “solução de transição”

No próximo ano, os ministros das Finanças voltam a ter de garantir que o défice fica abaixo dos 3% do PIB. Nos programas de estabilidade e convergência que têm de entregar a Bruxelas em abril devem agora "definir metas orçamentais ambiciosas", avisa Dombrovskis. Devem também "identificar como é que as reformas e investimentos incluídos nos planos de recuperação e resiliência (PRR) vão contribuir para a sustentabilidade orçamental e para um crescimento inclusivo e sustentável".

Tal como aconteceu nos três anos anteriores, Bruxelas não vai abrir procedimentos por défice excessivo para nenhum país, mas avisa que a mão corretiva volta na Primavera de 2024, o que significa que quem ultrapassar a linha vermelha dos 3% do PIB já este ano arrisca um procedimento por défice excessivo no próximo. É o caso de França, Itália, Espanha e Bélgica.

As previsões atuais colocam Portugal fora deste grupo e abaixo da linha vermelha do défice de 3%, mas o país terá de continuar a encolher a dívida pública. O recado para todos é que é preciso "assegurar um caminho credível de redução da dívida, mantendo-a em níveis prudentes no médio prazo".

Na questão da dívida, Bruxelas mostra-se mais flexível. Se por um lado defende um controlo orçamental mais apertado, por outro, reconhece que é preciso não matar o investimento.

"É fundamental haver um equilíbrio entre uma política orçamental prudente e o apoio ao investimento", afirmou o Comissário da Economia. "Se não preservarmos o crescimento e protegermos o investimento público vai ser muito mais difícil reduzir o défice e a dívida", reconheceu ainda Paolo Gentiloni.

O italiano rejeita por isso que as novas orientações aos governas sejam uma receita de austeridade. "Temos milhares de milhões de euros para gastar e investir e isto não é austeridade, mas sim recuperação", disse, referindo ao dinheiro do PRR.

Consenso no Eurogrupo precisa-se

Há mais de um ano que o italiano faz campanha por uma reforma das regras do défice e da dívida e em novembro passado, reconheceu que nem sempre funcionaram e que "se tornaram cada vez mais irrealistas". Nessa altura, a Comissão colocou também algumas ideias em cima da mesa, sugerindo acabar com a atual regra de redução da dívida (um vinte avos em cada ano) e criando uma nova, mais gradual, flexível, adaptada a cada país e negociada com cada Governo.

A ideia não caiu bem em todos os Estados Membros, desde logo a Alemanha, onde o ministro das Finanças liberal, Christian Lindner, prefere não tocar nas regras atuais. A discussão tem-se arrastado no Eurogrupo e no Ecofin, ou seja, entre os ministros das finanças, e sem um consenso não haverá qualquer reforma. O impasse arrasta-se e face à divergência de posições entre os 27, a Comissão ainda não passou das sugestões à propostas concretas.

Se não houver acordo unânime até final do ano, quando as regras regressarem em janeiro, regressam nos moldes em que funcionavam antes da pandemia. No entanto, a Comissão acredita que, mesmo nesse cenário, há margem para maior flexibilidade, nomeadamente permitindo aos países mais margem para reduzir a dívida. (As metas de 3% do défice e 60% da dívida continuam a ser sagradas).

Como lembra Dombrovskis, já antes da Covid19, as regras "não eram aplicadas de forma rígida" e praticamente não se respeitava a regra de redução. Gentiloni fala numa "solução de transição" entre as regras antigas e as novas que será aplicada no próximo ano caso não haja acordo entre os países para se fazerem reformas.

Mas fica também o aviso à navegação. "É preciso trabalhar num consenso", diz o Comissário da Economia, porque as soluções de transição "não podem ser eternas".