Atividade económica em Portugal arranca março a crescer 3%

Depois de uma travagem abruta a meio de fevereiro ter lançado o alerta sobre a evolução da atividade económica em Portugal, os dados indicam que voltou a território positivo na parte final do mês e início de março, crescendo 3% na comparação com o mesmo período do ano passado.

É isso que sinaliza o indicador diário de atividade económica (DEI), calculado pelo Banco de Portugal (BdP). Os dados foram atualizados esta quinta-feira e, segundo uma nota publicada pelo BdP na sua página na internet, “na semana terminada a 5 de março, o indicador diário de atividade económica (DEI) aponta para uma taxa de variação homóloga da atividade similar à observada na semana anterior.”

De facto, nessa semana - que abrange o período entre 27 de fevereiro e 5 de março –, a média móvel semanal do DEI indica um crescimento homólogo da atividade económica de 3%.

É precisamente o mesmo valor registado na semana anterior.

Recorde-se que o DEI arrancou 2023 com um forte crescimento, que se manteve expressivo - acima dos 5% - mesmo ao longo do restante mês de janeiro e início de fevereiro, quando já não comparava com um período do ano passado em que tivessem estado em vigor medidas restritivas da mobilidade por causa da pandemia de covid-19.

Contudo, a meio de fevereiro sofreu uma forte travagem, entrando mesmo em terreno ligeiramente negativo na comparação homóloga, que lançou o alerta sobre a evolução da atividade económica no país.

Contudo, foi apenas uma semana, com o DEI a voltar logo de seguida ao verde, onde se mantém.

O DEI é um indicador compósito, calculado pelo BdP, que reúne dados de alta frequência e procura traçar um retrato, quase em tempo real, da evolução da atividade económica em Portugal. Assim, cobre diversas dimensões, sumariando a informação das seguintes variáveis diárias: tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, consumo de eletricidade e de gás natural, carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes. Os dados são habitualmente atualizados à quinta-feira pelo BdP, podendo os valores passados ser revistos pelo banco central.