Associação Portuguesa de Hospitalização Privada: “Nunca tratámos tantos doentes como em 2022”

O ano de 2022 é muito positivo para a saúde privada, com os hospitais do sector a ultrapassarem 8 milhões de consultas, acima de 1,3 milhões de episódios de urgência, mais de 235 mil cirurgias e 13.197 partos – aliás, a maior maternidade na região de Lisboa, e a segunda do país (depois do Centro Hospitalar Universitário do Porto), foi o Hospital da Luz, com quase 3 mil nascimentos.

“Foi um bom ano para a recuperação da atividade assistencial, para níveis acima de 2019, antes da pandemia”, indica Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), fazendo notar que o panorama é extensível ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).