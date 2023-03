Renault Austral vence carro do ano 2023

O Renault Austral venceu a 40ª edição do Seguro Directo /Troféu Volante de Cristal. Torna-se assim o Carro do Ano 2023, vencendo igualmente a classe híbrido ao ano, com a versão e-tech full-hybrid com motor 1.2 turbo e 130 cv. O anúncio foi feito esta noite (quarta-feira, 8 de Março) numa festa realizada em Lisboa, onde foram também divulgados os restantes prémios. Este concurso é realizado pelo Expresso e pela SIC, contando com um júri de 20 jornalistas, representando os principais meios de comunicação portugueses.

Nas restantes classes, as distinções foram as seguintes:

Citadino do Ano: Skoda Fabia 1.0 DSG

Híbrido PHEV do ano: Peugeot 408 GT

Familiar do Ano: Honda Civic HEV

Eléctrico do Ano: Renault Mégane e-tech

Grande SUV do ano: Nissan X-Trail 4x4

SUV Compacto do Ano: DS 7 e-tense

O júri distinguiu como Personalidade do Ano o jornalista Rui Freire, recentemente falecido, que durante muitos anos fez parte da organização deste concurso.