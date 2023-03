Descodificador: como funcionam as novas regras para as ordens profissionais?

1 Porque surgem estas regras?

Há vários anos que instituições nacionais e internacionais vêm dizendo que, em Portugal, as condições de acesso a algumas profissões, reguladas, são demasiado restritivas. OCDE, Comissão Europeia e Autoridade para a Concorrência vinham recomendando que se separasse aquela que é a função de representação da classe profissional das funções de regulação e de supervisão. Recomendaram também que a gestão de sociedades deixasse de estar restringida apenas aos profissionais do sector (por exemplo, que seja possível que uma sociedade de advogados seja detida por contabilistas, por exemplo, e não apenas por advogados). Com o número de ordens a crescer sucessivamente (já há 20 ordens profissionais, a representar mais de 400 mil trabalhadores), o Governo inscreveu a medida no seu programa e aproveitou os milhões do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para financiar a transição.