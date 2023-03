O Conselho Nacional de Habitação reuniu com o sector para discutir o pacote de medidas do Governo, mas saíram poucas novidades

O Conselho Nacional de Habitação - convocado pelo Governo - esteve reunido, na manhã desta sexta-feira, com as cerca de duas dezenas de entidades do setor convocadas.

A reunião realizou-se à porta fechada e ainda não são conhecidas as conclusões, mas o Expresso falou com o presidente da Ordem dos Arquitetos, Gonçalo Byrne, um dos participantes.

Aliás, foi a própria Ordem dos Arquitetos que após o anúncio das novas medidas do Governo para apoiar a habitação, fez o pedido à ministra da Habitação, Marina Gonçalves, para abrir espaço ao diálogo.

Em pleno 16º Congresso dos Arquitetos, o presidente juntou-se em videocoferência - tal como os demais participantes - para ouvir os esclarecimentos e dúvidas que resultam do pacote de medidas Mais Habitação.

Gonçalo Byrne diz ao Expresso que começou por agradecer à ministra por ter convocado o Conselho, e descreve a reunião como “positiva”, já que mostra a vontade dos líderes governamentais em dialogar com os restantes participantes ativos nesta tão desejada reviravolta na habitação em Portugal.

“O alcance, abrangência e densidade destas novas medidas, faz valer a pena reabrir a discussão”, diz o presidente da Ordem dos Arquitetos.

Sem divulgar o que aconteceu ao pormenor na reunião, por impedimento legal, Gonçalo Byrne adianta apenas que “há um sentido de convergência positivo” e sente haver “uma preocupação crescente com o tema da habitação, até porque os tempos que passamos não têm estado a favor da resolução de problemas”.

Acrescenta ainda que “houve explicitação de algumas medidas já anunciadas, que foram ao encontro das preocupações que têm vindo a ser mostradas. Também especificamente das preocupações já anunciadas pelos arquitetos” e afirma haver novas medidas a anunciar.

Sente uma grande preocupação pelo pouco tempo disponível para responder a todas as necessidades impostas pela Europa, mas admite que o caminho está a ser feito ainda que seja já em “situação de desespero”, mas que a ideia é de ser feito de uma “forma rápida, porque não se pode prolongar muito”.

O Conselho Nacional de Habitação foi marcado em pleno Congresso dos Arquitetos, cujas temáticas se têm debruçado não só sobre a sustentabilidade – o tema central escolhido para este ano – mas também sobre as medidas apresentadas pelo Governo.

A própria Ministra Marina Gonçalves foi convidada a estar presente, mas disse não estar disponível. Ainda assim, a secretária de estado da habitação, Fernanda Rodrigues, vai marcar presença este sábado, no fecho do Congresso de três dias, realizado em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no Arquipélago dos Açores.

O Expresso questionou a Ordem dos Arquitetos acerca desta sobreposição de agenda, e o presidente da Ordem disse que o assunto “não foi tema”, nem o próprio Presidente o disse na reunião. Ainda assim, acrescentou que o ministério podia ter tido “boa memória, para se lembrar do Congresso”, mas ameniza o comentário ao dizer que “são muitas as entidades”.