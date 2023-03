Inflação: Cabaz básico alimentar aumentou 45 euros num ano

A Deco Proteste fez as contas e concluiu que um cabaz alimentar com cerca de 63 alimentos essenciais custa, agora, 230,38 €, uma subida de mais de 45€, em relação a fevereiro e março do ano passado. Há um ano os mesmos produtos tinham um custo de 185,17€.

Frutas e legumes foram os que mais subiram

No espaço de um ano, o arroz carolino custa, agora, o dobro, assim como a couve coração, por exemplo.

A ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica tem fiscalizado diversas superfícies comerciais e, na passada quarta-feira, instaurou 10 processos-crime por especulação, em produtos como queijo, cereais, carne e fruta. Foram, também, identificadas 12 contraordenações por falta de afixação de preços, falhas nas balanças e nos requisitos de higiene.

Apesar do Governo afirmar que há mais fiscalização, os preços continuam a aumentar e a comida pesa cada vez mais no orçamento das famílias portuguesas.