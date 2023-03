EUA colocam mais 28 grupos chineses na 'lista negra' comercial

O governo de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América (EUA), colocou 28 grupos chineses na ‘lista negra’ comercial por supostamente violarem sanções ao enviar aos países tecnologia nuclear e de mísseis e ajudar a Rússia a fortalecer sua indústria de defesa, escreve o “Financial Times”.

Esta lista tem várias entidades e proíbe as empresas americanas de fornecer a essas mesmas entidades tecnologia produzida em território norte-americano. Alguns dos alvos mais conhecidos incluem a BGI Research e a BGI Tech Solutions, que fazem parte do BGI Group, o maior instituto de pesquisa genómica (campo da genética) da China.

A medida marca o mais recente esforço dos EUA para punir grupos chineses que supostamente violaram os controlos de exportação de maneira a ajudar o Exército Popular de Libertação a modernizar-se.

Além do mais, algumas das novas entidades integraram a lista por fornecer ao Paquistão tecnologia nuclear e de mísseis, além de fornecer ao Mianmar e grupos chineses tecnologia de vigilância que permite repressão e abusos dos direitos humanos.

“A base da segurança nacional e da política externa dos EUA são os nossos valores. Quando agimos, opomo-nos à agressão militar no caso da modernização militar da Rússia e da República Popular da China e protegemos e promovemos os direitos humanos e colocamos esses valores em ação”, disse o vice-secretário do departamento do comércio, Don Túmulos.