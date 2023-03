Falta de medicamentos: “Até a Ásia deixou de produzir algumas substâncias ativas porque deixaram de ter valor"

“As causas da falta e medicamentos são múltiplas e fatoriais”, realçou o presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma), João Almeida Lopes, aludindo ao facto do problema não ser novo, embora se tenha agravado nos últimos anos, primeiro com a pandemia, depois com a guerra na Ucrânia e “o último tiro” foi a subida da inflação.

O tema da escassez de medicamentos voltou, esta quarta-feira, dia 1 de março, ao Parlamento com a audição do presidente da Apifarma, a pedido do partido Iniciativa Liberal, que sucedeu à passagem pela Comissão de Saúde de outros intervenientes no sector, com a Associação Nacional das Farmácias (ANF), a Associação de Distribuidores Farmacêuticos ou o regulador Infarmed.

Os fármacos mais vulneráveis são os mais baratos – como o ibuprofeno e o paracetamol –, onde se incluem os genéricos, que surgem no mercado quando expira a respetiva patente (garante a exclusividade do fabrico e da venda a determinado laboratório).

A pressão da subida dos custos de fabrico tem vindo a colocar em xeque a viabilidade económica de determinados remédios que, apesar de não serem inovadores, são indispensáveis para o tratamento de muitos doentes. “Até mesmo a Ásia deixou de produzir algumas substâncias ativas porque deixaram de ter valor”, indicou o líder da indústria farmacêutica em Portugal, numa crítica à redução sistemática dos preços dos fármacos na Europa e, em particular, em Portugal – “se não temos os preços mais baixos da União Europeia, estamos entre os mais reduzidos”.

Preços abaixo dos dez euros sobem 5%

As falhas no abastecimento do mercado nacional colocaram em alerta o Governo e as autoridades de saúde e, em meados de janeiro, o Ministério da Saúde avançou com medidas para evitar estes constrangimentos, entre as quais a subida dos preços.

Assim, determinou-se que, em 2023, os medicamentos com preço de venda ao público até 10 euros têm uma atualização de 5%, percentagem que desce aos 2% no caso dos fármacos que custam entre 10 e 15 euros. Os remédios que superam os 15 euros terão uma revisão deste valor por comparação com a média dos quatro países de referência (Espanha, França, Itália e Eslovénia) e sempre que o PVP esteja acima deste patamar aplica-se uma redução até ao máximo de 5%. O Governo estima que estas medidas resultem num aumento da despesa com medicamentos por parte do Estado de 0,4% e por parte dos cidadãos, em termos globais, de cerca de 0,5%.

Para João Almeida Lopes este é um passo no “caminho certo”, já que nos “últimos vinte anos os preços foram revistos para baixo”. Para ilustrar o panorama, o responsável recorreu a uma imagem que ouviu a alguém do sector num evento recente: “Imaginei uma sala em que o teto vai baixando de forma contínua, sem que o chão ceda. Acabamos esmagados e é isso que tem vindo a acontecer com os medicamentos”.

A desindustrialização da Europa é outro dos fatores que contribuem para a vulnerabilidade do continente nesta área crítica. “Há 30 anos a Europa tinha autonomia estratégica mas hoje apenas 1/3 dos medicamentos necessários são produzidos aqui. Estamos a falar da saída de 1/3 da produção para Ásia, onde os fatores de produção, como o trabalho, a energia e a água, são três vezes mais baratos”.

Por outro lado, há cada vez mais casos em que um determinado princípio ativo é produzido por apenas um fornecedor quando antes existiam quatro ou cinco. Os preços de venda desinteressantes têm retirado do mercado a produção de muitos fármacos essenciais. “No fim, a economia é que prevalece”, faz notar João Almeida Lopes.

Questionado pela deputada liberal Joana Cordeiro sobre a monitorização e controlo dos medicamentos mais críticos e mais em falta, o presidente da Apifarma disse que “estamos cheios de mecanismos de monitorização, temos que atuar nas causas”. João Almeida Lopes garante que a exportação paralela de medicamentos não se trava com listas de medicamentos que não podem ser retirados aos doentes portugueses para serem vendidos para fora. O problema está nos preços baixos, afirmou e recorreu a mais uma metáfora: “A economia é como a água, encontra sempre meio de passar por algum lado”.

A deputada do PSD Fátima Ramos foi uma das parlamentares que se mostrou preocupada com os efeitos nos preços fruto das revisões em alta e também com o ambicionado regresso à Europa das fábricas de produção de medicamentos.

A questão, nas palavras de João Almeida Lopes, está mal endereçada. “Falamos muito no preço e nada no valor que o medicamentos nos traz”, salientou o também empresário e deu exemplo dos fármacos contra a diabetes. “Houve uma polémica recente sobre os preços dos anti-diabéticos mas nada se disse sobre o facto de hoje já não aparecerem nos hospitais doentes em coma”. “Despreza-se o valor do medicamento para a sociedade, quando o peso da despesa com fármacos no orçamento da saúde tem estado sempre a descer”.

Quanto aos doentes com dificuldades financeiras para aceder aos tratamentos, o presidente da Apifarma mencionou que existem mecanismos em Portugal para auxiliar estes casos, como o projeto Dignitude.

Para responder a estes casos, a ANF, a Cáritas Portuguesa, a Plataforma Saúde em Diálogo e a Apifarma cofundaram a Associação Dignitude e lançaram, em 2015, o ‘Programa Abem: Rede Social do Medicamento’, que apoia as pessoas em situação de carência económica no acesso, gratuito e em modo anónimo, aos medicamentos de que precisam.