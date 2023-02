Número de clientes com telefone fixo em Portugal cresceu 2,1% no ano passado

Portugal fechou 2022 com 4,4 milhões de clientes de telefone fixo, mais 90 mil do que no ano anterior, o que corresponde a um crescimento de 2,1%, indicou esta terça-feira a Anacom - Autoridade Nacional de Comunicações.

De acordo com o regulador das comunicações, “o crescimento registado é consistente com a tendência histórica estimada e está associado à continuada penetração das ofertas em pacote que integram telefonia fixa”.

Em 2022, os acessos suportados em redes de nova geração (FTTH, redes de TV por cabo e redes móveis em local fixo), representaram 89,9% dos acessos telefónicos, e aumentaram o seu peso em 2,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Em termos de tráfego, explica a Anacom, no período em análise o volume de minutos originado na rede fixa diminuiu 16,8% em relação a 2021.

Mas a Anacom lembra que “a pandemia provocou uma inversão da tendência de descida do tráfego que se vinha verificando desde 2013”. Em 2021 o tráfego médio por acesso tinha apresentado um crescimento de 22,5% por efeito da pandemia. A Anacom estima agora que em 2022 esse efeito tenha encolhido para 12,8%.

Por tipo de chamada, a diminuição ocorrida no tráfego entre 2021 e 2022 deveu-se sobretudo à diminuição do tráfego fixo-fixo (-19,8%) e, em menor medida, à redução do tráfego fixo-móvel (-12%), do tráfego nacional para números curtos e números não geográficos (-31,1%) e do tráfego internacional de saída (-19,5%).

“A evolução destes fluxos de tráfego em 2022 estará associada ao levantamento das restrições de circulação associadas à Covid-19”, refere a Anacom.

No final de 2022, a quota de clientes de acesso direto da Meo atingiu 41,8%, seguindo-se o grupo NOS com 34,3%, a Vodafone com 20,5% e a Nowo com 2,7%.

As quotas de clientes de acesso direto da NOS e Nowo diminuíram 0,3 e 0,2 pontos, respetivamente, tendo a Meo mantido a sua quota, enquanto a da Vodafone aumentou 0,6 pontos. “O nível de concentração diminuiu ligeiramente, mantendo-se elevado”, observa a Anacom.

O regulador das comunicações informou ainda que no final de 2022 havia 12,8 mil postos telefónicos públicos em Portugal, menos 10,3% do que no ano anterior.