Estado arranca o ano com excedente orçamental de 2013 milhões de euros

O saldo orçamental das Administrações Públicas (AP) melhorou em janeiro, para um excedente de 2013 milhões de euros. São mais 184 milhões de euros que no mesmo mês de 2022, revelou esta terça-feira, em comunicado, o Ministério das Finanças, sobre o mais recente boletim de execução orçamental da Direção-Geral do Orçamento (DGO).

A melhoria “reflete acréscimos da receita de 6,2% e de 5% na despesa efetiva”, explica o Governo.

Já a despesa primária (a que exclui juros) aumentou 4,5% em termos homólogos. Contudo, se excluirmos o efeito das medidas implementadas para combater a covid-19, que deixaram de ser necessárias, e do choque geopolítico (que, apesar de continuar, considera-se na mesma um evento extraordinário), a despesa primária cresceu 8,2% em termos homólogos.

Analisando o lado da despesa, o Governo destaca o aumento de 6,6% das despesas com pessoal, devido “maioritariamente” às despesas com salários, o que reflete atualizações salariais e o aumento do salário mínimo. Mais concretamente, o gabinete de Fernando Medina destaca o contributo do SNS - Serviço Nacional de Saúde (+13%) e da PSP e GNR (+7,8%).

No caso do SNS não foi só a despesa com pessoal que se evidenciou. De acordo com a nota, para “o crescimento da despesa com aquisição de bens e serviços concorre sobretudo o impacto do SNS (12,4%), destacando-se os meios complementares de diagnóstico e terapêutica (9%) e a componente de produtos vendidos em farmácias (8,9%), bem como o perfil de despesa da Administração Local (23%)”.

A nota refere ainda que os pagamentos em atraso nos Hospitais EPE (entidade pública empresarial) registaram o menor valor de sempre no arranque do ano (76 milhões de euros).

Ainda na despesa, as prestações sociais cresceram 8,3% (excluindo pensões e medidas covid-19), em grande parte devido às prestações de parentalidade (17%) e à prestação social para a inclusão (11,5%).

A nível de investimento, “excluindo as parcerias público-privadas (PPP), o investimento das AP aumentou 15,4% até janeiro, destacando-se o crescimento no setor da saúde (41,2%) e na Administração Local (44,9%)”.

Quanto à receita, o Governo nota que aproximadamente 90% da melhoria da receita deve-se ao bom momento do mercado de trabalho. “A receita fiscal e contributiva arrecadada em janeiro de 2023 aumentou 10,5% face ao mesmo período de 2022, destacando-se a evolução no IRS (14 %) e no IVA (11,9%)”, lê-se na nota. Também as contribuições para a Segurança Social aumentaram (11%).