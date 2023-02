Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado e Governo concordam sobre novas contratações

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN) e o Governo concordaram esta segunda-feira, 27 de fevereiro, que "é urgente" recrutar Conservadores do Registo e Oficiais do Registo, "o que acontecerá muito brevemente".

O STRN refere em comunicado que o presidente da estrutura sindical, Arménio Maximino, foi recebido esta segunda-feira de manhã pelo secretário de Estado da Justiça, Pedro Ferrão Tavares, tendo chegado a acordo em vários pontos.

Além da contratação urgente de conservadores e oficiais do registo, concordaram também na necessidade de requalificar o parque imobiliário, "estando já previstas um sem número de intervenções consideradas mais urgentes", segundo o sindicato.

A continuidade da renovação do parque informático, "que ficará concluída até ao final do ano" e a renovação dos sistemas de informação, aproveitando o investimento previsto no PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), foram outros dos assuntos abordados, refere o STRN.

Segundo o sindicato foi dada pelo executivo "abertura para a constituição de um Grupo de Trabalho com vista a encontrar soluções para o grave, e injusto, problema das assimetrias salariais".

"O STRN encontra-se disponível para, com o Governo, estabelecer os necessários compromissos com vista à resolução dos problemas estruturais que minam o setor, os quais urgem ser resolvidos sob pena de se colocar em causa as certeza e segurança jurídicas, bem como a paz social e a coesão territorial que estes asseguram a toda a sociedade", afirma a estrutura sindical.

O STRN diz ainda "acalentar a esperança de que finalmente sejam tomadas as medidas que resolvam os problemas do setor" e que "reconheçam com justiça e equidade os direitos dos trabalhadores para uma melhoria crescente na prestação dos serviços aos cidadãos e às empresas".

Notícia corrigida às 19h19. A reunião do sindicato foi com o secretário de Estado da Justiça, Pedro Ferrão Tavares