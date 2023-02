Confiança dos consumidores e clima económico voltam a aumentar em fevereiro

O indicador de confiança dos consumidores e o indicador de clima económico melhoraram novamente no segundo mês do ano, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No caso da confiança dos consumidores, o INE nota que esta aumentou entre dezembro e fevereiro, “interrompendo o perfil negativo dos três meses anteriores, que culminou, em novembro, no valor mais baixo desde abril de 2020, no início da pandemia”.

Já o saldo das opiniões dos consumidores sobre a evolução passada dos preços caiu em fevereiro, depois de ter aumentado em janeiro. Ainda assim, permanece abaixo do valor máximo da série, registado em outubro do ano passado.

Por sua vez, o indicador do clima económico (que mede a confiança dos empresários) subiu em janeiro e fevereiro, “invertendo o movimento descendente iniciado em março [de 2022]”. Contudo, a confiança não aumentou em todos os setores. Se na indústria transformadora e no comércio e serviços este indicador subiu, o mesmo não aconteceu no setor da construção e obras públicas.

O INE indica ainda que o “saldo das expectativas dos empresários sobre a evolução futura dos preços de venda diminuiu expressivamente entre novembro e fevereiro na indústria transformadora, atingindo o valor mais baixo desde janeiro de 2021”. Este saldo caiu em quase todos os setores, exceto no comércio.