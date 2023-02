Thomas Pikkety: “A social-democracia julgou que os sucessos estavam garantidos”

“É preciso marchar com duas pernas. Tem de se partir de políticas universais para reduzir as desigualdades e acrescentar depois o combate ao racismo, à xenofobia e às discriminações”, sublinha, em entrevista ao Expresso, Thomas Piketty. O economista francês, de 51 anos, tornou-se uma referência mundial no estudo da concentração da riqueza, no que ele batizou de ‘hipercapitalismo’, das décadas recentes.

A xenofobia e o racismo não se combatem “só pela via da discriminação positiva”, alerta. “Para reduzir as desigualdades ligadas às múltiplas origens étnico-raciais e nacionais é indispensável combater na sua globalidade as desigualdades entre classes”, acrescenta, resumindo o seu mais recente livro, “Medir o Racismo, Vencer as Discriminações”, agora publicado em português pela Temas e Debates. Não atuar pelas duas vias arrisca a ter um efeito político-social muito negativo: “Corre-se o risco de exacerbar as divisões no seio das classes populares, de endurecer a concorrência no seio das classes sociais”, avança o economista, que optou por um livro-manifesto de menos de 100 páginas que se lê em pouco tempo. Uma atuação coxa reforça “a histeria identitária” a que se assiste, alimenta ainda mais a polarização transversal em que os movimentos xenófobos se movem, adverte.

