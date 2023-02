Passou a receber SMS do centro de saúde? Foi o PRR

“Não falte. Esta consulta pode fazer falta a outra pessoa”, termina o SMS que os utentes estão a receber dos centros de saúde já intervencionados pelo Plano de Recuperação e Resi­liência (PRR), a lembrar do dia e hora da próxima consulta. “Já notamos que os utentes faltam menos ou avisam com antecedência que irão faltar”, confirma o secretariado do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Cascais. “Já foram enviados mais de um milhão de SMS”, diz Luís Goes Pinheiro, presidente da SPMS — Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, o organismo público responsável pelo investimento de €300 milhões em curso na transição digital da saúde.

O Expresso acompanhou a ministra da Presidência, Maria­na Vieira da Silva, na visita ao centro de saúde em Cascais. Um projeto do PRR que não envolve capacetes para ver obras, mas máscaras para ouvir médicos, enfermeiros e secretariado a falar da invisível “revolução” que foi deixar de trabalhar com “sistemas informáticos de 1998”, “aplicações obsoletas”, “linguagem MS-DOS”.