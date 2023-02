Morreu José Manuel Espírito Santo, o único administrador do BES a pedir desculpa após a falência do banco

Aos 77 anos, vítima de doença prolongada, o antigo administrador do BES morreu este sábado. José Manuel Espírito Santo enfrentava desde 2019 as sequelas de um AVC. A notícia foi avançada pelo jornal digital Eco.

Braço direito de Ricardo Salgado durante décadas, José Manuel Espírito Santo foi o único administrador do BES a pedir desculpas públicas aos clientes após a falência do banco. “Gostava que as minhas primeiras palavras fossem dirigidas aos clientes, investidores e colaboradores que confiaram na marca Espírito Santo. Embora isso não remedeie as suas perdas e o seu sofrimento, quero dizer que lamento profundamente tudo o que sucedeu", disse em dezembro de 2014 no Parlamento, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito à falência do BES.

O também líder do Banque Privée Espírito Santo na Suíça, nascido em 1945, foi acusado em quase todos os processos que recaíram sobre o império fundado pelo primo, Ricardo Salgado, menos o de associação criminosa. A última das acusações de que foi alvo foi deduzida em 2022 e dizia respeito a alegada manipulação do mercado.