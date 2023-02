Aviação: Galamba dá pontapé de saída no plano de ação para preparar verão

Sem mais slots para atribuir no verão de 2023 — o processo de candidatura das companhias aéreas começou há cerca de meio ano e já foi fechado —, resta agora olear o processo para minimizar eventuais perturbações, como aconteceram em 2022, com limitações por falta de inspetores no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), greve no handling no final de julho e escassez de trabalhadores nos serviços aeroportuários.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler