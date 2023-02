PIB da Alemanha contrai-se 0,4% no quarto trimestre, mais que o previsto

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha contraiu-se 0,4% no quarto trimestre de 2022, com a crise energética e a inflação a pesar na produção industrial, segundo os números oficiais revistos em baixa divulgados esta sexta-feira, 24 de fevereiro.

"O aumento dos preços e a crise energética pesaram sobre a economia alemã no final do ano", disse a agência federal de estatística alemã (Destatis) num comunicado.

No final de janeiro, a agência tinha inicialmente estimado o declínio do PIB da maior economia da Europa em 0,2%. Mas a "dinâmica da economia alemã enfraqueceu", afirmou a agência.

Contudo, ao longo de um ano, o PIB alemão aumentou 0,9% em dados ajustados para as variáveis de preço e calendário.

Foi particularmente "o consumo privado e os investimentos" que "abrandaram a atividade", detalhou a Destatis.

A crise energética, causada pela guerra na Ucrânia, abalou o modelo económico alemão, que se baseia em importações maciças de gás barato da Rússia. A guerra pôs fim aos fornecimentos russos, fazendo disparar os preços na Europa.

A inflação disparou, deprimindo o consumo e os custos de produção da indústria, o motor do crescimento alemão. A produção industrial baixou 3,1% em dezembro.

As indústrias intensivas em energia, como a química, metalúrgica, do papel e vidro, foram duramente atingidas.

Estes setores viram a sua produção cair 6,1%, com a perda na indústria química a atingir 11,2%. Ao longo de um ano, a perda para estes ramos chegou mesmo a 19,6%.

Como resultado, algumas empresas já estão a começar a reduzir a sua produção. O gigante químico BASF anunciou hoje que iria cortar 3300 postos de trabalho em todo o mundo, incluindo o encerramento de várias unidades de produção no seu local histórico em Ludwigshafen, afetando 700 postos de trabalho.

Os receios de uma recessão técnica, com uma nova queda do PIB no primeiro trimestre de 2023, estão agora a intensificar-se.

Contudo, a economia alemã está a resistir melhor do que se temia, dado o impacto da invasão russa da Ucrânia.

O Governo alemão prevê atualmente um crescimento de 0,2% em 2023, enquanto esperava uma queda do PIB no outono passado.

Isto deve-se em parte aos esforços de Berlim para obter gás liquefeito, subsídios governamentais e uma relativa melhoria nas cadeias de abastecimento.