Inflação nos EUA acelera em janeiro para 5,4%

A inflação homóloga nos Estados Unidos foi de 5,4% em janeiro contra 5,3% no mês anterior, segundo o índice PCE publicado esta sexta-feira pelo Departamento do Comércio.

Inicialmente tinha sido divulgada uma taxa de inflação de 5% em dezembro, mas os dados foram revistos em alta.

Na comparação mensal, o aumento de preços também acelerou para 0,6%, acima do esperado pelos analistas, que apontavam para 0,4%.

A inflação subjacente, que exclui os preços da alimentação e da energia, por serem os mais voláteis, seguiu a mesma tendência e ficou em 4,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior, igualmente acima do previsto.

Os dados de inflação do índice PCE são os privilegiados pelo banco central norte-americano, que tem como objetivo colocar a inflação em 2%.

Para atingir esse objetivo, o banco central tem vindo a subir as taxas de juro desde março passado e prevê novos aumentos nos próximos meses.

Um outro indicador de inflação divulgado nos Estados Unidos, o índice CPI, apontou para um ligeiro abrandamento da inflação para 6,4% em janeiro, contra 6,5% em dezembro, mas indicou igualmente uma aceleração a nível mensal, pela primeira vez desde setembro, com os preços a subirem 0,5% quando tinham aumentado 0,1% no mês anterior.