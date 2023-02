Secretária do Tesouro dos EUA salienta que perspetivas económicas melhoraram face ao outono

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, destacou esta quinta-feira na Índia a melhoria das perspetivas económicas em comparação com o outono passado, sublinhando a resiliência demonstrada pela economia norte-americana.

"Os desafios que enfrentamos são reais e o futuro é sempre incerto. Mas as perspetivas melhoraram desde que nos reunimos no outono", disse Yellen numa conferência de imprensa antes da reunião dos ministros das Finanças e dos governadores dos bancos centrais do G20 em Bangalore, Índia.

Nos seus comentários, Yellen salientou a resiliência demonstrada pela economia dos EUA, onde a inflação é moderada, enquanto o mercado de trabalho se mantém forte.

"O progresso na macroeconomia global é o resultado do trabalho coletivo", acrescentou Yellen, referindo-se à importância de fóruns como o G20 no reforço da cooperação internacional.

Desta forma, recordou a visão partilhada nas reuniões do outono passado sobre a necessidade de combater a inflação elevada e de permanecer vigilante face aos riscos de contágio resultantes do aperto das condições de financiamento nas principais economias.

"Embora haja muito mais trabalho a ser feito, estamos a começar a ver taxas de inflação mais baixas em todo o mundo, enquanto as condições de financiamento nas economias emergentes permanecem relativamente apertadas, mas começam a dar sinais de abrandamento", disse.

Por outro lado, no seu discurso, um dia antes do aniversário do início da invasão da Ucrânia, a secretária do Tesouro dos EUA salientou que o seu país apoiará a Ucrânia na sua luta, "durante o tempo que for preciso".