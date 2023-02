EUA propõem antigo líder da Mastercard para o cargo de presidente do Banco Mundial

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, nomeou o antigo líder executivo da Mastercard Ajay Banga como candidato a presidente do Banco Mundial (BM), segundo escreve o “Financial Times".

A nomeação do indiano acontece uma semana após a renúncia do atual presidente, David Malpass. O antigo responsável do Tesouro dos Estados Unidos, de 66 anos, tinha assumido o cargo em abril de 2019, por sugestão do ex-presidente norte-americano Donald Trump. Acabou por anunciar inesperadamente a demissão a 15 de fevereiro, um ano antes do fim do mandato.

Embora as razões da saída não tivessem sido especificadas, o líder do BM foi alvo de críticas pela falta de iniciativa nas questões climáticas.

Biden disse que Banga tem uma compreensão dos desafios enfrentados pelos países em desenvolvimento e “experiência crítica” na mobilização de dinheiro privado para “enfrentar os desafios mais urgentes de nosso tempo, incluindo a mudança climática” - exatamente um dos problemas que têm sido apontados a Malpass.

Uma regra não escrita tem historicamente dado a liderança do BM a um norte-americano e a do Fundo Monetário Internacional (FMI) a um europeu. Ainda assim, outros países, como a China, Japão, Alemanha e Reino Unido, têm também um grande peso na escolha do líder do BM.

A nomeação de um homem originalmente da Índia pode ajudar a ganhar o apoio de nações em desenvolvimento.

Há um só percalço no caminho de Banga: nem 24 horas antes da sua nomeação, o conselho da instituição disse que irá apoiar candidaturas do sexo feminino.

A portuguesa Mafalda Duarte, líder do CIF — Climate Investment Funds, instrumento financeiro do BM para projetos de combate às alterações climáticas, chegou a ser referida pelo “Financial Times”, há dias, como uma potencial candidata ao cargo.

Atualmente, Ajay Banga é vice-presidente da General Atlantic, um grupo de private equity dos EUA, após ter liderado a Mastercard até ao final de 2020. É ainda presidente da holding de investimentos Exor, que detém o controlo acionista do clube de futebol Juventus, e administrador do Temasek, fundo de investimento estatal de Singapura.

O processo de nomeação de um novo presidente, que será anunciado no início de maio, começou esta quinta-feira e deverá prolongar-se até 29 de março. Malpass abandona oficialmente o cargo mais tarde, a 30 de junho.