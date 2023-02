Crescimento do PIB dos EUA no quarto trimestre revisto em baixa para 2,7%

O crescimento da economia norte-americana no quarto trimestre de 2022 foi revisto em baixa para 2,7%, em vez dos 2,9% anunciados inicialmente, sem alterar o crescimento do ano inteiro, indicou esta quinta-feira o Departamento do Comércio.

O índice de inflação PCE, que é o mais utilizado pelo banco central norte-americano, foi revisto em alta e mostrou um crescimento dos preços no consumo de 3,7% em relação ao terceiro trimestre e não de 3,2%, como foi previamente anunciado.

O aumento do Produto Interno Bruto (PIB) foi de 2,7% em ritmo anualizado, uma medida que compara o PIB com o do trimestre anterior e projeta a sua evolução para o ano inteiro a esse ritmo.

A evolução "reflete principalmente uma revisão em baixa das despesas do consumo que foi compensada por um aumento dos investimentos fixos não residenciais", precisou o Departamento do Comércio em comunicado.

As importações também foram revistas em alta.

O crescimento do PIB em todo o ano de 2022 ficou inalterado em 2,1%.