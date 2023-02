Feira de emprego traz a Lisboa milhares de vagas no sector do turismo, com mais de 100 empresas a contratar

A Bolsa de Empregabilidade, que se assume como “o maior hub de contratação no turismo em Portugal”, regressa em 2023 numa edição diferente, espalhada por algumas regiões. Em Lisboa realiza-se a três de março no pavilhão Altice Arena, coincidindo com a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) que se realiza de 1 a 5 de março na FIL, embora, pela primeira vez, à margem deste evento.

Na Feira de Empregabilidade, que já teve uma sessão no Algarve, a 16 de fevereiro, e terá uma no Porto, a 26 de março, há mais de 100 empresas interessadas em contratar funcionários.

A entrada é gratuita, mas requer inscrição prévia no site, que pode ser feita AQUI. Há também possibilidade de os candidatos agendarem entrevistas prévias com os empregadores, o que pode ser feito AQUI. A feira decorre das 11 às 19 horas, estando prevista uma abertura institucional em que irá estar presente o secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, e o presidente do Turismo de Portugal, Luis Araújo.

As vagas de emprego disponíveis “superam largamente as de edições passadas”, segundo António Marto, presidente da direção da Fórum Turismo, responsável pela Feira - sem conseguir precisar o número de ofertas.

“Face à escassez de trabalhadores que existe atualmente, as empresas estão muito despertas para contratar”, nota António Marto, referindo que as vagas de emprego têm uma abrangência muito ampla, incluindo desde cargos “de direção hoteleira a operação em cruzeiros”.

Além de haver mais de 100 empresas a contratar, a Bolsa de Empregabilidade de Lisboa conta também com a presença de mais de uma dezena de instituições públicas de solidariedade social (IPSS), tendo até ao momento “mais de 2500 inscritos de público diverso e nacionalidades diversas (Portugal, Espanha, Ásia, Brasil ou África)”, de acordo com o mesmo responsável.

Nesta feira de emprego, em que “toda a gente pode falar com toda a gente”, incluindo a possibilidade de “entrevistas individuais com os diretores de recursos humanos”, o que os candidatos devem levar é “um currículo e, sobretudo, uma boa atitude”. “Os empregadores veem este momento como útil, e quando têm o candidato à frente tentam fazer tudo para lhe vender o sonho de trabalhar na sua empresa”, conclui António Marto.