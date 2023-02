Confiança empresarial na Alemanha volta a subir em fevereiro

A confiança das empresas voltou a subir na Alemanha em fevereiro porque "a economia alemã está gradualmente a sair de um período de fraqueza".

O índice de confiança empresarial para a Alemanha como um todo, do instituto de investigação económica alemão (Ifo), subiu para 91,1 pontos em fevereiro, contra 90,1 pontos em janeiro.

As expectativas das empresas alemãs melhoraram, mas a sua avaliação da situação atual foi algo pior, de acordo com o Ifo.

"A economia alemã está gradualmente a emergir de uma fase de fraqueza", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

No setor industrial alemão, a confiança das empresas melhorou para o nível mais elevado desde maio de 2022, uma vez que as expectativas das empresas aumentaram acentuadamente e a sua avaliação da situação atual foi um pouco melhor, embora tenham recebido menos encomendas.

No setor dos serviços, a confiança das empresas melhorou pelo quinto mês consecutivo, especialmente em hotéis e restauração e turismo.

No comércio, a confiança das empresas voltou a aumentar à medida que as expectativas eram menos céticas.

Os vendedores por grosso e a retalho ultrapassaram o colapso da confiança no ano passado.

Na construção, a confiança aumentou ligeiramente porque as empresas estão mais satisfeitas com a sua situação atual, mas as suas expectativas são muito pessimistas.