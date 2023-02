Grupo DIA estuda vender o Minipreço, que tem quase 500 supermercados em Portugal

O Grupo DIA considera a hipótese de abandonar o mercado português e, para o efeito, já terá contratado a Société Genérale, segundo avança esta terça-feira o jornal Expansion.

Já noticiado pelo Negócios, a empresa diz estar “focada no seu processo de transformação", numa declaração apurada pela Revista InfoRetail, que contactou uma fonte do grupo espanhol. Em resposta ao pedido de esclarecimentos, acrescenta ainda que este tipo de estudos serve para avaliar "de forma contínua diversas oportunidades de investimento e desinvestimento” e sublinha que "nenhuma decisão foi tomada até à data".

Mas a estratégia parece ser mesmo de desinvestimento, considerando que esta não é a primeira vez que o grupo de desfaz de uma filiação. O ano passado, o grupo vendeu a rede de cosméticos Clarel à cadeia de supermercados Alcampo.

Antes de confirmadas as suspeitas desta venda, que só se viriam a cumprir dois meses e meio mais tarde, a InfoRetail contactou o DIA na procura de respostas, servidas com mesma ambiguidade que a consultora Société Genérale usa agora aquando do pedido de reação.

Grupo DIA em Portugal

Em Portugal, o grupo liderado por Martín Tolcachir emprega perto de três mil trabalhadores, nos cerca de 499 pontos de venda do país, segundo informações do Jornal de Negócios e do InfoRetail. Entre estes, mais de metade (297) operam em regime de “franchising” e três centros de distribuição. Uma fatia considerável dos seus fornecedores (84,9%) são portugueses.

Em receitas, depois de uma redução de 7% da sua rede, o DIA faturou 596 milhões de euros em Portugal. Este é um valor que está abaixo daqueles registados em Espanha, Brasil e Argentina, sendo que na vizinha ibérica, chega a 4.436 milhões de euros.

O mercado português foi também o que menos cresceu, com uma subida de apenas 0,5% contra os 5,4% de Espanha, os 10,9% do Brasil e os 30,8% na Argentina.