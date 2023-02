Bundesbank prevê crescimento alemão menor no primeiro trimestre

O Bundesbank (banco central) prevê um crescimento da economia alemã no primeiro trimestre deste ano inferior ao do trimestre anterior, pelo que não exclui uma recessão técnica, embora reconheça que a tensão nos mercados energéticos e a incerteza foram reduzidas.

"A produção económica poderá ser inferior no primeiro trimestre de 2023 do que no trimestre anterior", disse o Bundesbank no boletim económico de fevereiro, publicado esta segunda-feira, 20 de fevereiro.

Uma recessão técnica é quando a economia se contrai em dois trimestres consecutivos.

A economia alemã contraiu-se 0,2% no quarto trimestre do ano passado em comparação com o trimestre anterior, quando tinha crescido 0,5%.

O Bundesbank exclui agora a possibilidade de uma escassez de gás e vê o abrandamento na escalada dos preços da eletricidade e do gás como uma desaceleração do aumento dos custos de energia para as famílias e empresas.

"A tensão nos mercados da energia e a incerteza foram significativamente reduzidas. O investimento empresarial e a produção industrial em particular poderiam beneficiar disto", acrescentam os economistas do Bundesbank.

A produção industrial permanecerá "relativamente robusta" no trimestre de inverno, que é o primeiro do ano, porque os estrangulamentos no abastecimento estão a desaparecer e as encomendas são elevadas.

Contudo, a produção industrial alemã está a partir de um nível baixo em 2023, depois da queda significativa em dezembro de 2022, tal como as exportações, devido à quebra da procura externa.

A inflação permanece elevada e reduz o poder de compra das famílias, de modo que o consumo privado também pode cair no início de 2023.

O setor da construção também está a arrefecer e não se espera que melhore consideravelmente, embora no decurso do ano possa recuperar um pouco, de acordo com a fonte.

Por todas estas razões, o Bundesbank espera que a economia alemã recue um pouco em meados do ano, embora menos do que previu em dezembro.