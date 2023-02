Banco central da China mantém taxa de juro de referência em 3,65%

O Banco Popular da China (banco central) anunciou hoje que vai manter a taxa de juro de referência em 3,65%, inalterada desde a redução de cinco pontos base (0,05 pontos percentuais), realizada em agosto.

Na atualização mensal, a instituição indicou que a taxa de referência para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) se vai manter no nível atual, durante pelo menos um mês.

O indicador, estabelecido como referência para as taxas de juros em 2019, é usado para definir o preço dos novos empréstimos - geralmente para as empresas - e do crédito com juros variáveis, que está pendente de reembolso.

O cálculo é realizado com base nas contribuições para os preços de uma série de bancos - incluindo os pequenos credores que tendem a ter custos de financiamento mais elevados e maior exposição a empréstimos malparados - e visa reduzir os custos do crédito e apoiar a "economia real".

A LPR a cinco anos ou mais - a referência para o crédito à habitação - também não se alterou, mantendo-se nos 4,3%, depois de ter sofrido também o último corte em agosto de 2022, de 15 pontos base (0,15 pontos percentuais).

O banco central confirmou assim as previsões da maioria dos analistas, que anteciparam que não haveria alterações nas principais taxas de juros da China este mês.