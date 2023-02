Reforço do PRR para fazer face à inflação pode implicar mais 2000 milhões de euros em empréstimos

Portugal pode vir a pedir mais 2000 milhões de euros em empréstimos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para conseguir reforçar o orçamento, tendo em conta que há medidas que vão ficar mais caras do que o previsto devido à inflação. A estimativa é avançada pelo “Público”, que cita várias fontes que confirmam que o número foi avançado na reunião de quarta-feira em Belém, onde o primeiro-ministro António Costa fez o ponto de situação do PRR.

De acordo com o diário, as contas ainda são provisórias, uma vez que a evolução e o impacto da inflação em algumas medidas ainda é uma incógnita. Se os preços continuarem a subir, alguns projetos dificilmente poderão avançar sem que seja feita uma revisão de custos.

É o caso, por exemplo, do reforço do Serviço Nacional de Saúde. Portugal prometeu criar 100 novos centros de saúde e requalificar outros 326, com um orçamento total de 466 milhões de euros. Devido à subida dos preços, o investimento previsto pode afinal não chegar e se não se aumentarem as verbas muitas obras poderão ficar por fazer.

Da mesma forma, a criação de 20 mil lugares em creches, que implica igualmente centenas de obras em municípios de norte a sul do país, pode ficar ameaçada se não houver um reforço da dotação, até aqui estimada em 417 milhões de euros.

Quarta-feira, após o encontro com o Presidente da República, o primeiro-ministro disse que "é muito provável” que o país precise de “recorrer a verbas ainda não utilizadas do PRR”, em função da evolução da inflação, mas não adiantou então nenhuma estimativa.