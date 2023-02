Economia portuguesa é a 12ª na zona euro na recuperação da pandemia

Em 2020, submergida pela covid-19, a economia portuguesa afundou uns inéditos 8,3%. Mas, dois anos depois, em 2022, o produto interno bruto (PIB) superou o nível de 2019, antes da pandemia, por uma margem até superior ao da zona euro. E, tendo em conta as projeções da Comissão Europeia (CE), divulgadas esta semana, em 2024 o PIB estará 6,1% acima de 2019, mais uma vez um desempenho superior ao da zona euro. Só que há um lado meio vazio neste copo. É que 11 dos 20 países do euro vão ter uma recuperação mais forte. Portugal fica na metade inferior do ranking — 12º lugar —, o que sabe a pouco para um país que quer convergir. Resta saber se a economia nacional conseguirá superar as projeções de crescimento de Bruxelas. O turismo pode ajudar.

O trambolhão sofrido pela economia portuguesa em 2020 foi o sexto mais severo entre os países da moeda única. A recuperação iniciou-se em 2021, com um crescimento de 5,5%, superior à média da zona euro, mas com o PIB a ficar ainda 3,3% abaixo do nível de 2019. Pior, entre os países da moeda única, só a vizinha Espanha.