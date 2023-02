Valor sob gestão dos fundos imobiliários sobe 0,4% em janeiro

O valor sob gestão em fundos de investimento do setor imobiliário registou uma ligeira subida, 0,4%, em janeiro face ao mês anterior, para os 12.293 milhões de euros, de acordo com dados da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), divulgados esta sexta-feira, 17 de fevereiro.



Entre fundos de investimento imobiliário (FII), fundos especiais de investimento imobiliário (FEII), e fundos de gestão de património imobiliário (FUNGEPI) o crescimento de dezembro para janeiro foi de 43,9 milhões de euros.

Por tipos de fundos, registou-se um crescimento de 0,5%, para os 8877,8 milhões de euros, no montante investido nos fundos de investimento imobiliário. Já nos FEII, o crescimento foi de 0,1% para 3150,0 milhões de euros. Nos FUNGEPI, registou-se uma subida de 0,4% para 265,2 milhões de euros.



“No período em análise, os países da União Europeia foram o destino da totalidade do investimento feito em ativos imobiliários, tendo 48,4% da carteira dos FII e FEII abertos sido aplicados em imóveis do setor dos serviços. Também os investimentos realizados pelos FUNGEPI se destinaram, sobretudo, ao setor dos serviços (49,9%)”, detalha a CMVM.



No que toca a quotas de mercado, as mais elevadas eram, em janeiro, as da Square AM (12,2%), a Interfundos (8,7%), e a Caixa Gestão de Ativos (7,6%).



Registou-se também a constituição da sociedade "Innevoa Projetos, Negócios e Promoções – SICAFI, SA", gerida pela sociedade GEF, em janeiro.



Foram ainda liquidados os fundos de investimento imobiliário "Solução Arrendamento" e "Arrendamento Mais", geridos pela Norfin, e o "Imorecuperação", gerido pela Santander AM.