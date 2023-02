Seguros só pagam 4% da despesa com saúde

Os seguros de saúde privados não chegam a cobrir 4% da despesa total em cuidados de saúde, estão longe de poderem ser considerados “uma alternativa de financiamento” e também não desoneraram as famílias, que continuam a assegurar pagamentos diretos significativos. Estas são duas conclusões do estudo “Seguros de saúde privados no sistema de saúde português: mitos e factos”, integrado no Observatório da Despesa em Saúde, da responsabilidade dos investigadores da Nova SBE Pedro Pita Barros e Eduardo Costa.

Desde 2000, o número de apólices de proteção na doen­ça mais do que duplicou, de 14% para 32% em 2021 — segundo as “Estatísticas de Seguros (2015-2021)”, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões —, contudo, alertam os autores do estudo, este aumento não equivale à sua importância no pagamento dos custos com saú­de. É verdade que em duas décadas o peso dos seguros neste financiamento cresceu bastante, mas não chega a 4% da despesa total. E isso “contrasta, de forma muito clara, com o número de contratos de seguro de saúde privados”. Para os investigadores, estamos perante “muitos contratos que, em média, cobrem quantitativamente pouco”.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.