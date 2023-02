Veículos produzidos em Portugal aumentam 14% em janeiro e quase todos foram para exportação

O número de veículos produzidos em Portugal cresceu, em janeiro, 14% face ao mesmo mês de 2022 para os 20.547, com 98% destes a irem para exportação, de acordo com dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), divulgados esta quinta-feira, 16 de fevereiro.



Foram produzidos em Portugal no primeiro mês do ano 13.465 veículos ligeiros de passageiros, mais 17,4%; 6610 veículos ligeiros de mercadorias, um aumento homólogo de 4,1%; e 472 veículos pesados, um crescimento de 122,6% face a janeiro de 2021.



Por unidades de produção, a Autoeuropa produziu, em janeiro, mais 17,8% veículos, terminando o mês com 11.480 veículos ligeiros de passageiros manufacturados. A Peugeot Citroën, entre ligeiros de passageiros e de mercadorias, viu a sua produção mensal aumentar 2,3% para as 7816 unidades.



A Mitsubishi Fuso Truck registou um aumento de 100,9% para os 1077 veículos produzidos, entre ligeiros de mercadorias e pesados. A Toyota Caetano produziu mais 57,5% face a janeiro do ano passado para os 167 veículos ligeiros de mercadorias.



A CaetanoBus passou de 2 pesados produzidos em janeiro de 2021 para 7 este ano, mais do que triplicando a produção mensal.



“A informação estatística relativa a 2023 confirma a importância que as exportações representam para o sector automóvel já que 98% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, congratula-se a associação.



Os países de destino continuam a ser na maioria europeus, com o Velho Continente a ter uma quota de 87,7% nas exportações dos veículos de fabrico português. Os países que mais importaram carros produzidos no País em janeiro foram a Alemanha, com uma quota de 20,5%; França, com 18,3%; Itália, com 10,5%; e Espanha, com 9,5%.

Passando para as estatísticas de montagem de veículos automóveis pesados, em janeiro “foram montados 16 veículos pesados, todos eles de passageiros, tendo representado um aumento de 77,8% face a igual mês do ano de 2022”, divulga a ACAP.

Foram para exportação 15 unidades destes veículos, ou 93,8% do total, para dois países: o Reino Unido, com uma quota de 80%, e a Alemanha, com 20%.