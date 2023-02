Carga movimentada pelo Porto de Lisboa cresce 13,7% em 2022

O Porto de Lisboa movimentou 11 milhões de toneladas em 2022, um aumento homólogo (face a 2021) de 13,7%, de acordo com dados divulgados esta quinta-feira, 16 de fevereiro. Segundo a gestora do porto comercial da capital, “o crescimento resulta de melhorias na performance das várias áreas, nomeadamente da carga contentorizada, granéis líquidos e granéis sólidos”.

O crescimento da carga de contentores foi de 6% para as 3,9 milhões de toneladas. Medido em TEU, unidade equivalente a 20 pés usada para expressar a carga de um contentor, registou-se um crescimento de 6,2%, equivalente a mais 390.173 TEU. “De destacar o cariz exportador do porto de Lisboa, já que mais de 60% da carga contentorizada é de embarque”, acrescenta.



Os granéis líquidos movimentados cresceram 14,5% para as 1,3 milhões de toneladas, ao passo que nos granéis sólidos registou-se um crescimento de 20% para as 5,3 milhões de toneladas.

Este resultado nos granéis sólidos movimentados no porto da capital foi impulsionado por movimentações de bens como milho, com 1,4 milhões de toneladas movimentadas, mais 38% face a 2021 e o “melhor resultado dos últimos 24 anos”, segundo o porto. É um valor recorde que diz respeito na quase totalidade - 98% - a importações, com o restante expedido para os arquipélagos da Madeira e dos Açores.

Já a soja, “pelo terceiro ano consecutivo ultrapassou a barreira de um milhão de toneladas e atingiu o 4.º melhor registo da década”"; e o trigo movimentado cresceu 10% face a 2021 para as 529 mil toneladas.

“Em termos agregados, milho, soja e trigo, excederam as 3 milhões de toneladas movimentadas no Porto de Lisboa, ou seja, 57% dos granéis sólidos movimentados” com 74% do mercado nacional da carga agroalimentar, calculam.