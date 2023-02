IAPMEI alvo de buscas pela Polícia Judiciária

As instalações de Lisboa da Agência para Competitividade e Inovação (IAPMEI) foram esta terça-feira alvo de buscas pela Polícia Judiciária, confirmou o Expresso junto de fonte oficial deste que é o principal organismo do Ministério da Economia no apoio às empresas.

“Efetivamente decorreram buscas no IAPMEI. Colaborámos com a Polícia Judiciária na recolha da informação”, respondeu fonte oficial da Agência.

As averiguações não terão a ver diretamente com o IAPMEI, mas com o Fundo para Revitalização e Modernização do Tecido Empresarial em particular. Fundo esse que serviu para ajudar empresas que se revelaram em situação económico-financeira difícil.