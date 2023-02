Imobiliário: chave na mão e mobília já dentro de casa

Casa pronta a habitar, com eletrodomésticos, móveis e decoração, ligações de serviços e comodidades. Sem perdas de tempo, complicações ou burocracias. Esta é a nova tendência do mercado imobiliário, que está a promover a venda e arrendamento de residências mobiladas, que evitam montagens de equipamentos, ligações a serviços e permitem dispor, no imediato, de uma residência apta a residir após as formalidades comerciais.

“É uma nova tendência do mercado, procurada por clientes estrangeiros — sobretudo americanos, que querem chegar e instalar-se na casa que escolheram”, conta David Moura-George, administrador executivo da consultora Athena Adviser’s Portugal.