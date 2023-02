"Cortei tudo o que tinha para cortar, e agora?" Histórias de quem vive com ansiedade financeira

Fazer contas todos os meses. Pagar a renda, a conta da luz e pôr comida na mesa. Procurar casa num mercado ‘impossível’. Ter de ceder perante as dificuldades. “C’est la vie”, diriam os franceses — “é a vida” porque, com ­maior ou menos dificuldade, o dinheiro e a falta dele sempre foi um causador de stresse. Só que a inflação a disparar e a subida das taxas de juro levaram a pressão para outro patamar. E agravaram o fenómeno da ansiedade financeira.

Segundo um documento da Ordem dos Psicólogos (OP) publicado no início da pandemia, em 2020, a ansiedade financeira é um “sentimento de preo­cupação, medo ou desconforto com as nossas finanças pessoais” e “todos nós podemos senti-la”. É uma forma de ansiedade — ou pelo menos stresse — que pode chegar a qualquer momento, mas, sem surpresa, é em alturas de crise económica que se torna mais comum. Como explica a psicóloga e vice-presidente da OP, Sofia Ramalho: “As crises económicas aumentam a ansiedade e o número de situações que recorrem a apoio psicológico aumentam também. E não só é comum como muitas vezes precisam de ajuda para ultrapassar essas fases.”