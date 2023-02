Candidaturas ao Primus Inter Pares alargadas até 22 de fevereiro

As candidaturas ao prémio Primus Inter Pares, uma parceria do Expresso/Banco Santander para finalistas de Economia, Gestão e Engenharia, foram estendidas até ao próximo dia 22 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas em www.premioprimusinterpares.pt.

Tal como em anos anteriores, nesta 19ª edição serão distinguidos três finalistas que terão a oportunidade de frequentar um mestrado em Gestão (MBA) em escolas de negócio nacionais ou espanholas. Em Portugal, estão envolvidos o Lisbon MBA (da Universidade Católica e da Nova SBE), o ISCTE-INDEG, o ISEG e a Porto Business School. Em Espanha, há duas escolas: o IESE Business School (Barcelona) e o IE Business School (Madrid). O candidato que ficar em 4º lugar recebe um curso de pós-graduação.

Para concorrer, os estudantes têm de ter nacionalidade portuguesa, menos de 26 anos e frequentar o último ano de mestrado, na sequência de uma licenciatura em Gestão de Empresas, Economia ou Engenharia.