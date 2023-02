Salário médio real em Portugal voltou a encolher no quarto trimestre e diminuiu 4% em 2022

A elevada inflação em Portugal voltou a cobrar um preço elevado sobre os salários dos trabalhadores no país nos últimos três meses do ano passado.

No quarto trimestre de 2022, a remuneração bruta mensal média por trabalhador até aumentou 4,2% em termos nominais face ao mesmo período de 2021, para 1575 euros. Só que, em termos reais, ou seja, considerando o impacto da inflação (tendo por referência o Índice de Preços no Consumidor) para aferir a evolução do poder de compra, diminuiu 5,2%, indicam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados esta quinta-feira. É a maior queda da série de dados do INE, que começa em 2015.

E o conjunto do ano de 2022 saldou-se mesmo por uma evolução negativa do salário médio em Portugal, já que o aumento de 3,6% em termos nominais face a 2021 - para 1 411 euros brutos mensais - não compensou a inflação, levando a uma diminuição de 4% em termos reais.

Mais ainda, é a primeira vez que se regista uma queda anual da remuneração bruta mensal média por trabalhador em termos reais em Portugal desde, pelo menos, 2015, ano em que se incia a série de dados do INE.

Os dados apurados pelo INE para o cálculo da remuneração bruta mensal média por trabalhador abrangem 4,5 milhões de postos de trabalho, tanto do sector privado (beneficiários da Segurança Social), como público (subscritores da Caixa Geral de Aposentações).

Detalhando os dados do INE sobre o quarto trimestre do ano passado, os números mostram que o salário médio recuou em termos reais em todos os sectores de atividade, em todos os escalões de dimensão das empresas, e tanto no sector público como no sector privado.

Já numa análise em termos anuais, ao conjunto de 2022, as conclusões são semelhantes, com perdas reais na remuneração bruta mensal média por trabalhador em todos os sectores de atividade,em todos os escalões de dimensão das empresas, e nos sectores público e privado.