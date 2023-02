Portugal teve em 2022 défice comercial "mais elevado desde que há registos"

As exportações portuguesas de bens aumentaram 23,1% e as importações 31,2%, em 2022 face a 2021, tendo o défice da balança comercial atingido valor "mais elevado desde que há registos", divulgou esta quinta-feira, 9 de fevereiro, o INE.

"O défice da balança comercial atingiu 30.783 milhões de euros em 2022, o mais elevado desde que há registos, o que representa um aumento de 11.256 milhões de euros face ao ano anterior e um decréscimo de 4,7 pontos percentuais na taxa de cobertura (71,8% em 2022, a mais baixa taxa de cobertura desde 2011)", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo os dados divulgados esta quinta-feira, em 2022 as exportações somaram 78.326,1 milhões de euros e as importações ascenderam a 109.109,2 milhões de euros.

Excluindo “combustíveis e lubrificantes”, as exportações e as importações cresceram, respetivamente, 19,6% e 23,2% em 2022 (+16,9% e +18,6% em 2021, pela mesma ordem).

O défice da balança comercial excluindo “combustíveis e lubrificantes” situou-se em 19.205 milhões de euros, aumentando 5386 milhões de euros face a 2021.

Considerando apenas o mês de dezembro de 2022, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +9,5% e +9,1%, respetivamente (+18,6% e +16,1%, pela mesma ordem, em novembro de 2022), "refletindo uma desaceleração nos preços: os índices de valor unitário (preços) registaram variações homólogas de +9,3% nas exportações e +12,6% nas importações (+13,0% e +14,1%, respetivamente em novembro de 2022)".

O INE nota que "estas variações poderão também ter sido influenciadas pela greve nos portos nacionais, que ocorreu em dezembro de 2022".

Ainda em termos nominais, o instituto diz serem "de salientar" os aumentos nas exportações de “máquinas e outros bens de capital” (+24,5%) e de “combustíveis e lubrificantes” (+50,7%) e nas importações de “material de transporte” (+48,1%), maioritariamente provenientes da Alemanha, e a diminuição nas importações de “fornecimentos industriais” (-7,5%), sobretudo de produtos “químicos” provenientes da Irlanda.

Em dezembro de 2022, tendo em conta os principais países parceiros em 2021, salienta-se o aumento das transações com a Alemanha: +9,8% nas exportações, sobretudo de “máquinas e outros bens de capital” e +18,0% nas importações, maioritariamente de “material de transporte”. Destaca-se também o acréscimo nas importações de Espanha (+11,8%).

Excluindo “combustíveis e lubrificantes”, em dezembro registaram-se aumentos de 7,0% nas exportações e 8,0% nas importações (+15,3% e +13,4%, respetivamente, em novembro de 2022).

Os índices de valor unitário (preços) excluindo os produtos petrolíferos registaram variações de +7,9% nas exportações e +9,4% nas importações (+11,8% e +9,8%, respetivamente em novembro de 2022).

Relativamente ao mês anterior, as exportações e as importações diminuíram 19,0% e 11,0%, respetivamente (+7,1% e +0,5% em novembro de 2022, pela mesma ordem).

No último mês de 2022, o défice da balança comercial atingiu 2750 milhões de euros, o que representa um aumento de 208 milhões de euros face ao mesmo mês de 2021 e de 305 milhões de euros face ao mês anterior.

Excluindo "combustíveis e lubrificantes", o défice totalizou 2114 milhões de euros, aumentando 201 milhões de euros relativamente a dezembro de 2021.

No quarto trimestre de 2022, as exportações e as importações aumentaram 16,4% e 17,0%, respetivamente, em relação ao mesmo período de 2021.