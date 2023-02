Ministério da Habitação só gastou 3% dos fundos do PRR

Os dois maiores investimentos públicos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) estão a cargo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). São €1,8 mil milhões de subvenções e empréstimos da ‘bazuca’ para construção e reabilitação de 26 mil casas para habitação social, mais cinco mil para arrendar a preços acessíveis. Tudo até 2026. Contudo, os dados do portal Mais Transparência indicam que o valor executado não chega aos €50 milhões (cerca de 3%).

O Programa de Apoio ao Acesso à Habitação (PAAH) é o maior investimento dinamizado pelo IHRU, em parceria com autarquias e demais promotores. Em causa estão €1211 milhões de subvenções da ‘bazuca’ europeia para dar resposta a 26 mil famílias carenciadas até junho de 2026. As primeiras três mil casas devem ser entregues até setembro de 2023. Executados foram cerca de €46 milhões (menos de 4%).