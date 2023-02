Aquacultura: Oceanprime exige 22,5 milhões de euros ao Governo da Madeira

É um caso de avanços, recuos e impasses durante três anos e que culminou com um processo contra o Governo Regional da Madeira no valor de mais de 22,5 milhões de euros. Em causa estão alegados danos causados à Oceanprime, empresa de aquacultura, que diz ter sido impedida de colocar de pé uma produção de dourada e de charuteiro (também chamado lírio) — num total de mil toneladas por ano — em jaulas flutuantes ao largo de Ponta do Sol, na ilha da Madeira, devido a obstáculos colocados pelos mesmos organismos públicos que antes lhe deram luz verde.



Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler