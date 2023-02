IAPMEI atribui 9,8 milhões de euros a 22 candidaturas em incentivos para a descarbonização

Foram atribuídos incentivos na ordem dos 9,75 milhões de euros a 22 projetos, entre 38 iniciativas em candidatura, para a elaboração de roteiros para a descarbonização, anunciou o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação esta terça-feira, 7 de fevereiro.



Os projetos visam criar roteiros “que serão elaborados nos próximos meses”, e que “permitirão às empresas dos vários setores industriais aceder a informação e ferramentas que as irão apoiar na identificação das soluções mais adequadas à descarbonização dos seus processos.”



Segundo o organismo, “foram selecionados projetos na área da capacitação das empresas e elaboração de instrumentos de informação, que deem resposta nomeadamente, à elaboração ou atualização relevante de roteiros setoriais para a neutralidade carbónica que permitam identificar as soluções tecnológicas e de alteração de processos mais inovadoras, eficazes, específicas para a indústria nacional e eficientes em termos de custos e incorporando maior inovação, promovendo a sua discussão e disseminação”.



Alguns dos roteiros setoriais irão focar-se em “propostas de trajetórias custo-eficazes de reduções de emissões de gases com efeito de estufa do setor”; evoluções setoriais até 2050 previstas para consumo de energia e de matérias-primas; “produção de produtos e emissões de GEE [gases com efeito de estufa]”; “identificação das principais tecnologias de descarbonização” e “identificação dos principais vetores de descarbonização”; “identificação de medidas de economia circular e medidas que contribuam adicionalmente para a melhoria da qualidade do ar e para a utilização sustentável e proteção dos recursos hídricos”, entre outros.

O aviso, detalha o IAPMEI, “era dirigido às associações empresariais e centros tecnológicos dos diferentes setores industriais com competências técnicas orientadas para a valorização da atividade industrial”.



As despesas elegíveis dos projetos seleccionados vão ser financiadas a 100% até um “limite máximo de 500 mil euros atribuídos sob a forma de subsídio não reembolsável”, segundo o IAPMEI.