Novo aeroporto: seis perguntas e respostas sobre as possíveis localizações

Beja e Alverca tornaram-se localizações a estudar para um novo aeroporto, uma novidade que chegou a 28 de janeiro, quando foi noticiado que a Comissão Técnica Independente (CTI) iria incluir as duas localizações na avaliação, que terá de estar concluída até ao final de 2023. O processo está a avançar. Carlos Matias Ramos, antigo presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), admite que a decisão de incluir Beja e Alverca está relacionada com as caraterísticas da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), que deverá ponderar nas sua avaliação todas as possibilidades. Deixamos seis perguntas e seis respostas para ficar a perceber melhor as localizações que estão a ser analisadas e os prós e contras dessas soluções.

