PRR: distrito de Lisboa recebeu €277 milhões

O distrito de Lisboa recebeu, até à data, €277 milhões da ‘bazuca’ europeia no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Dá uma média na casa dos €120 por habitante, pelas contas do Expresso, com base nos dados do Portal Mais Transparência em constante atualização.

A esmagadora maioria do dinheiro (€228 milhões) foi pago a beneficiários do concelho de Lisboa. Desde organismos públicos que estão a fazer obras do PRR às empresas e famílias que já concorreram e receberam os primeiros apoios da ‘bazuca’.