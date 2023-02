Curdistão iraquiano quer continuar a discutir receitas petrolíferas com Bagdade

As autoridades do Curdistão iraquiano reiteraram, este sábado, a vontade de continuar a discutir com as autoridades de Bagdade a distribuição equitativa de receitas dos lucros do petróleo, apesar de uma decisão judicial em sentido contrário.

O Supremo Tribunal Federal do Iraque decidiu na semana passada que o pagamento de direitos financeiros da região iraquiana do território semiautónomo do Curdistão viola as leis orçamentais iraquianas, uma questão que tem sido motivo de discórdia há vários anos, especialmente depois da decisão de venda de petróleo à Turquia.

Este conflito levou a representante especial para o Iraque das Nações Unidas, Jeanine Hennis-Plasschaert, a recomendar a adoção imediata de um orçamento federal como prelúdio de uma reforma económica que atenda às preocupações da população do Curdistão, denunciando a má distribuição das receitas do petróleo.

Este sábado, o porta-voz das autoridades curdas, Jotiar Adel, anunciou a intenção de manter as negociações com o Governo do Iraque, alegando ser urgente encontrar uma solução para um conflito que está a privar os cidadãos da região a beneficiar da exploração de jazidas petrolíferas.

"Nos últimos dois anos, Bagdade recusou enviar estas receitas do orçamento federal. É nosso dever pedir a Bagdade uma compensação e um pedido de desculpas ao povo da região do Curdistão", disse Adel.

As Nações Unidas também já recomendaram que o Iraque aprove os seus orçamentos federais rapidamente, para iniciar reformas futuras que acolham a transferência parcial das receitas petrolíferas.